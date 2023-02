Juventus, Milik vede sempre più bianconero: l'attaccante verrà riscattato dal Marsiglia

Grandi manovre in casa Juventus. Il club bianconero sta attraversando un periodo di rinnovamento e ci aspettiamo che quest'estate siano tanti i movimenti in entrata e in uscita. Fra i giocatori invece che potrebbero rimanere ci sarebbe Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta polacca potrebbe essere riscattata dall'Olympique Marsiglia.