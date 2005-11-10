La Lazio pensa ancora agli svincolati: Icardi resta un'idea, Gattuso non è convinto

La Lazio continua a guardare al mercato degli svincolati. L’arrivo di Diogo Leite potrebbe infatti non essere l’ultimo movimento in entrata: nella lista da depositare in Serie A restano due slot liberi, quelli lasciati da Patric e Luca Pellegrini, e il club biancoceleste si è riservato la possibilità di sfruttarne almeno uno. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il nome che continua ad aleggiare dalle parti di Formello è soprattutto quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino era stato una tentazione già durante l’estate e allo stato attuale è ancora senza squadra. Claudio Lotito non avrebbe mai accantonato completamente l’idea, mentre molto più fredda è sempre stata la posizione di Gennaro Gattuso.

Il tecnico aveva infatti indicato caratteristiche differenti per il centravanti da aggiungere alla rosa: più gamba, non solo gol. Da qui la scelta di puntare su Andrea Pinamonti, appena arrivato e ancora alla ricerca della condizione migliore. Proprio la presenza dell’ex Sassuolo, su cui l'ex ct punta con convinzione, rende al momento Icardi più un’opportunità da tenere nel cassetto che altro.

Tra gli altri svincolati resta anche Yves Bissouma, trentenne ex Tottenham, profilo che potrebbe diventare interessante considerando gli infortuni a centrocampo. Per ora, però, la Lazio non ha fretta.