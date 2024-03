TMW Juventus, Milk e Alcaraz ancora a parte: non ci saranno con la Lazio. Ipotesi Sekulov

vedi letture

L’allenamento odierno della Juventus è finito pochi minuti fa, ma non ci sono novità di sorta. Arek Milik e Carlos Alcaraz stanno portando avanti i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni, col centrocampista argentino arrivato a gennaio dal Southampton che non rienterà nell'elenco dei convocati per la sfida di coppa contro i biancocelesti. Ad inio marzo ha riportato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale che lo tiene ancora ai box.

L'attaccante polacco ha invece rimediato una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra e potrebbe tornare a disposizione per il prossimo weekend. Domani il tecnico Allegri, che interverrà in conferenza a partire dalle 11, potrebbe aggiornare sulle condizioni di entrambi. Intanto si va verso la convocazione del giovane Nikola Sekulov.