Juventus-Monza, le formazioni ufficiali: Di Maria-Kean dal 1', Dany Mota falso nueve

vedi letture

La Juventus torna in campo dopo il 3-3 contro l'Atalanta e il pesante ko contro il Napoli, i bianconeri cercheranno i tre punti in una gara non semplice. All'Allianz Stadium arriva il Monza per il terzo incrocio stagionale tra le due squadre: in Coppa Italia i padroni di casa si sono imposti 2-1 mentre in campionato i brianzoli hanno vinto grazie alla rete di Gytkjaer.

Massimiliano Allegri manda in campo un 3-5-2 con Di Maria a supporto di Kean. In mezzo al campo Paredes verrà scortato da Fagioli e Rabiot. Gli ospiti rispondono

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Locatelli, Pogba, Miretti, Soulè, Vlahovic, Milik, Iling. Allenatore: Massimiliano Allegri.

MONZA (3-4-1-2: Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Dany Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Birindelli, Antov, A.Carboni, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Colpani, D'Alessandro, Gytkjaer, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino