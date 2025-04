Juventus, nuove sirene di mercato dall'Inghilterra per Cambiaso. E Giuntoli fissa il prezzo

vedi letture

Nuove sirene dall'Inghilterra per Andrea Cambiaso. Lo racconta questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale in estate potrebbe rifarsi sotto il Manchester City, ma anche il Liverpool è sulle sue tracce non avendo ancora trovato l’accordo per il rinnovo di Alexander-Arnold.

Prezzo già fissato

Giuntoli non ha mai dichiarato incedibile il laterale ex Bologna, dicendosi pronto a valutare un'eventuale offerta congrua. Parafrasato, almeno secondo il quotidiano romano: per una cifra intorno ai 40 milioni di euro anche Cambiaso potrebbe fare le valigie in estate, specie se i ricavi dovessero diminuire col mancato ingresso in Champions League.

Cambiaso intanto è pronto a tornare dal 1'

Igor Tudor confermerà il 3-4-2-1: in porta spazio a Di Gregorio. In difesa non ci saranno novità e toccherà ancora a Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo c’è qualche dubbio in più visto che Thuram ha accusato un piccolo fastidio muscolare, ma dovrebbe comunque essere al suo posto al fianco di Locatelli, mentre sulla destra agirà McKennie e a sinistra dovrebbe esserci il ritorno di Cambiaso. Se, invece, non dovesse esserci il numero 19 bianconero, l’americano verrebbe spostato in posizione centrale con uno tra Weah e Nico Gonzalez sulla destra. L’argentino dovrebbe comunque essere titolare sulla trequarti al fianco di Yildiz. Nel caso in cui Nico Gonzalez dovesse spostarsi a centrocampo alla spalle di Vlahovic vicino al numero 10 bianconero ci sarebbe uno tra Koopmeiners e Kolo Muani. (da Torino, Camillo Demichelis)