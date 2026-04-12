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Juventus oggi alla Continassa dopo la vittoria a Bergamo. Consueto programma post-partita
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Il giorno dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Atalanta, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per la seduta di allenamento del primo pomeriggio agli ordini di mister Luciano Spalletti.
Consueto programma del post gara per i bianconeri: semplice lavoro di scarico per coloro che hanno giocato, mentre per gli altri sono state previste esercitazioni più intense.
L'elenco degli 'acciaccati' conta tanti presenti: Yildiz, Conceicao, David, Kelly e Thuram, ma su questo fronte non c'è niente da segnalare per il momento.
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