Juventus, Perin: "Con Szczesny c'è affiatamento. Concorrenza ma con amicizia e lealtà"

Dopo il successo contro lo Sporting Lisbona, il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN: "Szczesny? E' la prima cosa che ho chiesto quando sono tornato nello spogliatoio. Sta bene e questa è la cosa più importante".

Il successo.

"E' importante ma non dobbiamo abbassare la guardia e credere che sia finita. E' finito il primo tempo".

La parata nel finale. E' importante avere due portieri così?

"Io mi alleno. C'è un affiatamento fra me e Szczesny. Abbiamo due preparatori dei portieri e abbiamo una sinergia fra noi incredibile. Uno alza il livello dell'altro, e questa è la cosa più grande che c'è. C'è concorrenza ma di amicizia e lealtà".

Perin è il secondo portiere del mondo?

"Potete dire quello che volete. E' un complimento che mi fa piacere. Cerco di lavorare su me stesso, dentro e fuori dal campo, per aiutare la Juventus quando vengo chiamato in causa".