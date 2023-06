Juventus, quanti rientri dai prestiti da gestire: la situazione di Kulusevski e soci

Ancora una partita e la stagione della Juventus volgerà al termine. Appuntamento fissato per domenica sera alla Dacia Arena di Udine per mettere il punto a un’annata da dimenticare e, da lunedì, cominciare a programmare la stagione seguente. Che, fra i temi più disparati, porterà con sé anche la gestione di tutti quei giocatori in prestito e pronti a rientrare a Torino per riscatti mancati.

Kulusevski e Pellegrini i più vicini al riscatto.

Dejan Kulusevski è stato tra i primi a salutare la Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri in virtù di un feeling mai nato tra i due che ha sostanzialmente costretto lo svedese a salutare Torino a gennaio 2022. Un anno e mezzo di prestito in quel di Londra sponda Tottenham con un riscatto (fissato a 35 milioni di euro) che sembrava pressoché scontato fino a qualche mese fa prima degli addii di Conte in panchina e Paratici in dirigenza. L’idea degli Spurs sulla bontà dell’operazione per l’esterno classe 2000 però non è cambiata, quella che potrebbe essere modificata è la cifra, considerato il mancato accesso alla Champions League (che tra l’altro avrebbe fatto scattare l’obbligo di riscatto): la sensazione però è che l’ex Parma resterà in terra londinese. Così come in un’altra capitale, quella italiana, dovrebbe restare Luca Pellegrini pronto a essere acquistato dalla Lazio dopo il prestito invernale: anche in questo caso cambieranno le cifre con il club di Lotito che chiederà uno sconto rispetto ai 15 milioni di euro pattuiti.

Tutti gli altri tornano ma il probabile nuovo corso può cambiare gli scenari.

E i restanti giocatori? Tutti destinati a rientrare, alcuni pronti a ripartire nell’immediato altri invece che verranno valutati nel caso in cui, come sembra sempre più, la Juventus decidesse di cambiare guida tecnica. Da Arthur a Zakaria, passando per McKennie fino ai più giovani Rovella, Cambiaso e Ranocchia (quest’ultimo l’unico certo di ripartire in estate). Il nuovo corso darà un’indicazione importante su chi può tornare nuovamente utile e magari evitare l’acquisto di nuovi interpreti e, come spesso capita nel mercato, la differenza la faranno anche la bontà delle eventuali offerte che giungeranno sul tavolo della dirigenza di Madama.