Juventus, quanto manca Rabiot: il centrocampista francese punta a rientrare col Frosinone

"Aveva ancora troppo dolore al costato". Spiega così Massimiliano Allegri l'assenza di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese era assente nel match contro il Genoa e si è sentito in termini di quantità e di centimetri sotto porta. Il tecnico bianconero ha dovuto fare a meno del giocatore ma adesso spera possa rientrare al più presto. Non si sanno ancora i tempi precisi per un giocatore a cui il tecnico non ha mai rinunciato tranne che per squalifica.

Punta il Frosinone

Adesso si tratterà di capire quando Rabiot potrà rientrare a disposizione. In questi giorni certamente verrà valutato alla Continassa e si potrà avere un quadro più preciso della situazione. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il calciatore punta al ritorno contro il Frosinone la settimana prossima.