Juventus, Rabiot: "Ringrazio Agnelli da parte di tutti, vogliamo vincere anche per lui"

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Sto bene, sono contento del Mondiale e peccato per la sconfitta in finale. Ho tanta fiducia, voglio vincere e cercherò di far bene. Vorrei dire una cosa su Agnelli, per lui è l'ultima partita ufficiale e voglio ringraziarlo da parte di tutti. Cercheremo di vincere anche per lui".