TMW Juventus, respinto il tentativo Roma per Huijsen: a giorni va al Frosinone

Nelle scorse ore la Roma ha fatto un tentativo per arrivare a Dean Huijsen, difensore classe 2005 della Juventus. Alla ricerca di un centrale per completare il reparto, specie dopo il rifiuto di acquistare Leonardo Bonucci, i giallorossi volevano prendere un giovane di prospettiva, magari riuscendo a inserire un diritto di riscatto che difficilmente sarebbe stato accettato. In ogni caso la proposta è stata declinata: la Juve vuole che Huijsen giochi il più possibile e Frosinone - come visto per Kaio Jorge, Barrenechea e Soulé - è l'ambiente perfetto in questa stagione.

Dall'altra parte anche lo stesso Huijsen aveva dato la propria disponibilità al Frosinone, senza rimangiarsi la parola. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio (in prestito) dell'olandese. Una presenza sinora in campionato, contro il Milan, oltre a undici in Serie C con la Juventus Next Gen, è considerato come il nuovo De Ligt.

Così la Roma dovrà continuare nel suo peregrinare alla ricerca di un difensore. Qualche remora c'era già nei confronti di Huijsen perché considerato sì un grande prospetto per il futuro, ma non inseribile sin da subito come un titolare fisso. Possibile che arrivi un prestito dall'estero, anche se il profilo è ancora da individuare, con Kehrer che appare destinato al Monaco.