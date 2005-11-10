Juventus, per un Sorloth in arrivo dall'Atletico c'è un Vlahovic nel mirino di Simeone

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco sul mercato internazionale. L'attaccante serbo, ormai separato in casa dopo la rottura con la Juventus, resta uno dei nomi più appetibili tra gli svincolati di lusso e nelle ultime ore è tornato a muoversi concretamente l'Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Colchoneros avrebbero infatti riallacciato i contatti per raccogliere informazioni dettagliate sulle richieste economiche del centravanti e sui costi complessivi dell'operazione, comprese le commissioni. Un interesse che non nasce oggi e che affonda le proprie radici negli anni della Fiorentina quando Diego Simeone ne rimase colpito. Prima ancora della Juventus.

Premier League, Bayern e Barcellona sullo sfondo

L'Atletico, tuttavia, non è l'unico club interessato. Vlahovic continua a conservare estimatori importanti in Premier League, campionato che da tempo osserva con attenzione la sua situazione. Restano inoltre vigili anche il Bayern Monaco e il Barcellona, che al momento seguono l'evoluzione del mercato senza aver ancora mosso passi decisivi. La sensazione è che molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane e dagli incastri offensivi dei principali club europei.

L'Atletico Madrid ha, dunque, rimesso gli occhi su Vlahovic, con Simeone continua a considerarlo il profilo ideale per il proprio attacco. Ovvero il reparto dove non potrà più contare su Sorloth promesso sposo proprio della Juventus.