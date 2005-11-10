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Juventus, Spalletti: "Kolo Muani deve mettere più forza nei duelli, bene Grabara"

Juventus, Spalletti: "Kolo Muani deve mettere più forza nei duelli, bene Grabara" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Marco Pieracci
ieri alle 23:39Serie A

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 5-0 sul NEC nella prima giornata della fase campionato di Europa League: "Sono soddisfattissimo perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi in scelte da fare e hanno scelto bene. I gol sono stati anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga e la loro voglia di fare. Nico Gonzalez è stato bravo ad arpionare quella palla che poteva sembrare un po' lunga".

Nuova veste per McKennie?
"Avevamo bisogno di più compattezza e forza, di avere più blocco squadra e lasciare meno spazio dietro alla linea della difesa. Per com'è andata la scelta di cambiare qualcosa è stata giusta, questo è un modo che ci ha fatto vincere diverse partite l'anno scorso. Non voglio parlare di infortuni, però ora ne abbiamo talmente pochi che bisogna adattarsi, non potevamo sostituire sulle fasce".

Cosa le è piaciuto di più?
"Stasera sono rimasti concentrati, ora diventa facile parlare così dopo un 5-0 che hai anche un po' gestito però se si vede la partita col Bodo/Glimt li hanno messi a cuccia, anche se poi hanno perso 3-1. Loro creeranno problemi a molte squadre con questo modo di giocare, hanno perso anche qualche partita in maniera netta ma la partita dopo vengono ancora più forte. Arrivare terzi nel loro campionato non è facile, perché ci sono squadre fortissime. Non è stata una passeggiata, ma una vittoria figlia di averla interpretata nella maniera giusta dal primo momento".

Pensi che la partita del NEC andrebbe fatta vedere nei nostri settori giovanili?
"Squadre che giocano così vanno prese seriamente, perché hanno idee nuove da portare avanti. Se una squadra italiana perde una partita così c'è da venire davanti a voi il giorno dopo e non sarebbe facile, ma loro così hanno vinto tante partite. Il calcio sta andando in questa direzione qui, poi è chiaro che c'è la squadra matura che ti concede campo ma questo giocare a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte che ti mettono in difficoltà. Devo fare i complimenti a Grabara perché ha fatto vedere la sua qualità con i piedi, poi lo vanno ad attaccare perché hanno questo modo di fare e se riesci a trovare l'uomo libero ti si aprono delle possibilità importanti. Però c'è da stare sempre belli svegli".

Kolo Muani?
"Lui ha questa facilità di corsa, questa profondità nella corsa che avere spazi così mette in risalto le sue qualità. Però deve reggere di più il duello, quella che è la forza degli avversari come gli vanno addosso. In queste situazioni di contrasto deve metterci ancora più forza perché il ragazzo è sano. Ieri era ritiro facoltativo ed era l'unico calciatore che c'era, ha mangiato da solo, ha dormito da solo... Per me è una roba bella da vedere perché ci tiene tantissimo e ora lui soffre moltissimo di non poter dare il suo contributo, il fatto di aver rimesso a posto qualcosa e di essere rimasto in piedi dopo questo contrasto col portiere è un segnale importante e c'è da dirgli bravo".

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