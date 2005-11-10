Juventus, Spalletti: "Kolo Muani e Woltemade possono giocare insieme però..."

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'esordio in Europa League contro il NEC: "Non possiamo fare a meno di fare dei cambi con delle partite così ravvicinate, tra 48 ore ne andiamo a giocare un'altra importantissima. Probabilmente per qualcuno è meglio giocare una mezz'ora quando la partita si decide, poi bisogna essere bravi e fortunati a scegliere nella maniera corretta. Bisogna conoscere in maniera più profonda Woltemade, così come lo stesso Alajbegovic. Sono tutte cose che ci serviranno, poi ci sono altri cinque che entreranno".

Cosa avete sbagliato col Sassuolo?

"Immancabilmente abbiamo sbagliato delle cose, forse un po' troppe perché la partita è la somma delle scelte individuali che si fanno in campo. Cercheremo di dare meno campo aperto perché loro sono una squadra che si nutre di questo. Ci sarà volume alto, voce grossa e dentro questa concitazione non dobbiamo fare come contro il Sassuolo dove abbiamo perso la logica e la ragione perché soprattutto in queste gare qui bisogna avere la mente lucida".

Kolo Muani e Woltemade possono giocare insieme?

"Sì, si può fare, però un cambio di sostanza davanti bisogna che me lo lasci perché mi occorre la possibilità di dare un rafforzo alla fase offensiva. Vediamo che partita viene fuori. Woltemade non è arrivato molto allenato, deve completare il percorso per rendere al meglio. Però possono giocare insieme".

McKennie quanti minuti può giocare stasera?

"Ha bisogno di non rischiare di ricascare sull'infortunio che ha avuto, quello è il rischio maggiore, perché dal punto di vista di fiato è già nella metà campo avversaria, ci arriva sempre e dà una mano alla squadra. Oggi dovrà fare un po' tutto com'è nelle sua capacità, lo terrò il più possibile in campo perché è un giocatore che sa scegliere quando ci sono i dubbi".