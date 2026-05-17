Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Spalletti: "Se la squadra offre queste prestazioni quello da mettere sotto analisi sono io"

Juventus, Spalletti: "Se la squadra offre queste prestazioni quello da mettere sotto analisi sono io"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 14:47Serie A
Niccolò Righi

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "La gara della vita? Se cominci così, cominci subito male (al giornalista, ndr). Le cose della vita sono altre. Questo fatto che una sconfitta mandi tutti all'aria: tutto perso, tutto finito, tutti morti. È una cosa sbagliata. Poi è chiaro che il risultato sia bruttissimo".

Oggi cosa è mancato?
"Per quella che è la mia valutazione, la crescita è stata importante. Oggi dovevamo giocare a calcio e avere un livello di personalità all’altezza dell’importanza della partita. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire, senza riuscire a esprimere il livello dei giocatori, devo mettere in discussione me prima di parlare dei ragazzi. Come ho detto a loro, se io vengo al campo e la squadra offre questa prestazione, sono io quello da mettere sotto analisi. La partita, sotto tanti punti di vista, è stata pessima; sotto altri, gli episodi non ci sono girati a favore. Ci siamo ritrovati sotto senza aver subito quasi niente, pur non iniziando bene. Non abbiamo sfruttato l’atmosfera di uno stadio bellissimo".

La squadra ha preso gol al primo tiro: si è dato una spiegazione?
"Che spiegazione vuoi che mi dia? Io devo far sì che non succeda questo, creando dentro la testa dei ragazzi una lucidità che possa permettere loro di giocare palloni puliti, di crearsi gli spazi giusti, di essere pronti a una riaggressione feroce. Sono questi gli episodi che ti fanno avere quegli aiuti che fanno la differenza. Invece noi abbiamo fatto poco per quello che necessitava il livello della partita. Poi sappiamo che senza Champions la società perde soldi, ma non parlerei di partita da vita o morte. Ormai si vuole creare troppo sovraccarico emotivo, e i calciatori ne risentono. Io sto provando a togliere ai giocatori proprio queste pressioni. Alla fine rimane il gioco, ed è quello che ci ha portato qui. Noi dobbiamo riesibire quel gioco".

La partita di oggi le fa cambiare alcune valutazioni sui giocatori?
"Io le idee ce l’ho chiarissime, su di me e sui miei calciatori. Io sto facendo di tutto per creare le condizioni mentali giuste".

Pensa che avrebbe avuto meno difficoltà con una punta a gennaio?
"È ributtare dentro roba… Io dovevo riuscire a fare bene questa partita qui e anche l’altra contro il Torino per fare benissimo. Ora abbiamo fatto solo bene, anche se non siamo dentro le prime 4".

Articoli correlati
Juventus, Spalletti: "In settimana parlerò con John Elkann" Juventus, Spalletti: "In settimana parlerò con John Elkann"
Juventus, Spalletti: "Questa pressione ci mette un po' in prigione, qualcuno sa reagire... Juventus, Spalletti: "Questa pressione ci mette un po' in prigione, qualcuno sa reagire e altri no"
Harakiri Juventus, sconfitta per 0-2 disastrosa con la Fiorentina. Ora la Champions... Harakiri Juventus, sconfitta per 0-2 disastrosa con la Fiorentina. Ora la Champions è quasi sfumata
Altre notizie Serie A
Milan, Athekame: "Contento del gol e della vittoria della squadra" Milan, Athekame: "Contento del gol e della vittoria della squadra"
Milan, Nkunku: "Sul rigore non ho avuto pressione, questione di tecnica" Milan, Nkunku: "Sul rigore non ho avuto pressione, questione di tecnica"
Roma, l'uomo derby Mancini: "Non mi aspettavo di fare due gol, dopo il secondo...."... Roma, l'uomo derby Mancini: "Non mi aspettavo di fare due gol, dopo il secondo...."
Roma, El Shaarawy: "Orgoglioso di ricevere questo saluto, sono emozioni molto forti"... Roma, El Shaarawy: "Orgoglioso di ricevere questo saluto, sono emozioni molto forti"
"Non sarai dimenticato": la Curva Nord dell'Inter saluta Darmian, prossimo all'addio... TMW"Non sarai dimenticato": la Curva Nord dell'Inter saluta Darmian, prossimo all'addio
Numeri buoni, crescita evidente, riscatto (ora) obbligatorio: Napoli, la rivincita... TMWNumeri buoni, crescita evidente, riscatto (ora) obbligatorio: Napoli, la rivincita di Hojlund
Fiorentina, Vanoli: "Non spetta a me giudicare il mio operato, chi è dentro capisce... Fiorentina, Vanoli: "Non spetta a me giudicare il mio operato, chi è dentro capisce chi sono"
Juventus, Spalletti: "In settimana parlerò con John Elkann" Live TMWJuventus, Spalletti: "In settimana parlerò con John Elkann"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il dramma sportivo ed economico della Juventus è a un passo: qualcuno dovrà pagare. Milan e Roma la Champions è lì, manca l'ultimo metro. Come cambia il mercato di questi tre club a 90 minuti dalla fine
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Corsa Champions a 90' dalla fine: 4 squadre per 2 posti, tutti i possibili scenari
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri: "Futuro? Non sono felice, la società non mi ha mai ascoltato"
Immagine top news n.2 Napoli, Conte sul futuro: "Sarò sempre grato ad ADL, conosce il mio pensiero da un mese"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: incubo Juventus, ora è sesta. Milan e Roma, 3 punti Champions
Immagine top news n.4 Nkunku e Athekame avvicinano Allegri alla Champions: il Milan batte 2-1 il Genoa al "Ferraris"
Immagine top news n.5 Mancini versione attaccante avvicina la Roma alla Champions: Lazio ko, finisce 2-0
Immagine top news n.6 Harakiri Juventus, sconfitta per 0-2 disastrosa con la Fiorentina. Ora la Champions è quasi sfumata
Immagine top news n.7 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 37ª giornata di campionato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque giocatori al centro del progetto Venezia in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un grande 9 di ritorno e due top tra porta e centrocampo: nasce la nuova Juve
Immagine news podcast n.2 "Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all'interno del Milan". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Maresca il dopo Guardiola al City. Ma il calcio italiano lo bocciò subito al Parma
Immagine news podcast n.4 La stagione di Chivu ha un solo (grande) difetto: sarà un grande allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Corsa Champions, chi rischia di più nel weekend secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, che cosa fa Ibra? Fiorentina vuole sgambettare la Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Genoa-Milan sarà la partita decisiva per la lotta Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Athekame: "Contento del gol e della vittoria della squadra"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Nkunku: "Sul rigore non ho avuto pressione, questione di tecnica"
Immagine news Serie A n.3 Roma, l'uomo derby Mancini: "Non mi aspettavo di fare due gol, dopo il secondo...."
Immagine news Serie A n.4 Roma, El Shaarawy: "Orgoglioso di ricevere questo saluto, sono emozioni molto forti"
Immagine news Serie A n.5 "Non sarai dimenticato": la Curva Nord dell'Inter saluta Darmian, prossimo all'addio
Immagine news Serie A n.6 Numeri buoni, crescita evidente, riscatto (ora) obbligatorio: Napoli, la rivincita di Hojlund
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Play off Serie B, oggi tocca a Palermo-Catanzaro. Ieri pari fra le polemiche a Castellammare
Immagine news Serie B n.2 Playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: al Ceravolo il primo round per la finale
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Ruggeri: "Soddisfatti per la salvezza, ma c'è un pizzico di rammarico per i playoff"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Se ci soffermiamo sull'arbitro siamo fuori strada. Sapevamo sarebbe stata dura"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, furia Lovisa: "Emerso scandalo arbitrale, ma pare non sia cambiato nulla"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "La punizione c'era. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Scognamillo: "Miglior gara di tutta la stagione, ma già testa al ritiro"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Caldirola: "Chiuso con un trofeo, meglio di così non poteva andare"
Immagine news Serie C n.3 Pescara, futuro ancora aperto: Tisci o Tesser per la panchina, Foggia confermato
Immagine news Serie C n.4 Torres, Sorrentino: "Il giorno che sono arrivato mi ero promesso di festeggiare la salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Dalmazzi e rinascita della Samb: "Una stagione che ci ha fatto crescere"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Greco esulta dopo la salvezza: "Percorso straordinario, questa vittoria vale doppio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como-Parma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Genoa-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma femminile, Giugliano: "Alzare la coppa ciliegina sulla torta. Scudetto meno scontato di tutti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, la gioia di Bergamaschi: "È stato un anno pazzesco, stagione fantastica"
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi l'ultima giornata di Serie A Women: Fiorentina-Lazio il match di cartello
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Bernardi: "Qui mi sto scoprendo come giocatrice. Sento la fiducia del mister"
Immagine news Calcio femminile n.5 Haavi e Viens salutano la Roma, Rossettini: “È stata la loro ultima gara al Tre Fontane”
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, intervento al ginocchio riuscito per Pirone: rientrerà nella prossima stagione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Sauro Fattori, dalla Fiorentina un viaggio lungo una vita nel calcio italiano Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Caos Roma-Lazio: Lega vs Prefettura, la deriva del calcio italiano