TMW Juventus, Thuram ha lavorato a parte: la situazione. Terapie per Perin e Mbangula

vedi letture

La Juventus ha terminato poco più di 30 minuti fa l'allenamento odierno in preparazione alla partita di sabato sera contro il Lecce. Secondo quanto appreso da TMW, non ci sono buone notizie per Igor Tudor: Khephren Thuram infatti ha svolto un lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare. Regna comunque l'ottimismo, con lo staff bianconero che conta di riaverlo in gruppo già da domani. Solamente terapie invece per Mattia Perin e Samuel Mbangula.

32ª GIORNATA

11/04/2025 Venerdì 20.45 Udinese - Milan (DAZN/SKY)

12/04/2025 Sabato 15.00 Venezia - Monza (DAZN)

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter - Cagliari (DAZN)

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus - Lecce (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta - Bologna (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Parma (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona - Genoa (DAZN)

13/04/2025 Domenica 18.00 Como - Torino (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio - Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli - Empoli (DAZN)

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 68 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Atalanta 58 (31)

4. Bologna 57 (31)

5. Juventus 56 (31)

6. Lazio 55 (31)

7. Roma 53 (31)

8. Fiorentina 52 (31)

9. Milan 48 (31)

10. Udinese 40 (31)

11. Torino 40 (31)

12. Genoa 38 (31)

13. Como 33 (31)

14. Hellas Verona 31 (31)

15. Cagliari 30 (31)

16. Parma 27 (31)

17. Lecce 26 (31)

18. Empoli 24 (31)

19. Venezia 21 (31)

20. Monza 15 (31)