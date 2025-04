TMW Juventus, Tudor come Motta: cena con squadra e staff, nello stesso ristorante

Igor Tudor sulla scia di Thiago Motta. Non in campo, si augurano i tifosi della Juventus. Ma anche il tecnico croato, in un momento ben diverso della stagione e della sua gestione, sceglie la strada della cena per combattere il gruppo bianconero. Questa sera i giocatori della Juventus - primo ad arrivare Carlo Pinsoglio -, insieme a Tudor e a tutto il suo staff, si vedranno infatti a cena, nel primo vero momento di convivialità fuori dalla Continassa dopo l’arrivo in panchina dell’ex difensore.

La curiosità. La cena, secondo quanto raccolto da TMW, si terrà sempre nello stesso locale - il ristorante di Leonardo Bonucci - che aveva scelto anche Thiago Motta, in un tentativo poi rivelatosi non particolarmente fortunato a posteriori. E concluderà, spera Tudor, nel migliore dei modi una giornata di lavoro particolarmente intenso sui campi del centro sportivo bianconero.

Il report dell’allenamento. Nella giornata di oggi, Andrea Cambiaso si è allenato parzialmente con il gruppo: Tudor spera possa rientrare in tempo per giocare con la Roma. Più complicata invece la situazione che riguarda Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano ha proseguito il suo lavoro ancora a parte e sembra difficile un suo recupero a breve per la gara di domenica.