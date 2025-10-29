Juventus, Yildiz: "Mancano ancora troppe gare, possiamo riprenderci"
Dopo la vittoria ritrovata contro l'Udinese, Kenan Yildiz ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Oggi sono contento, era molto complicato in un momento così. In questa stagione possiamo sfruttare l'enorme quantità di partite per fare più punti possibili, niente è compromesso."
