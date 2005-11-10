Juventus, Yildiz fuori tre mesi: ora si cerca di chiudere uno fra Sorloth e Zirkzee
Situazione molto complessa in casa Juventus. L'infortunio di Yildiz porterà la dirigenza ad accelerare sul mercato alla ricerca di elementi che possano aumentare il tasso qualitativo in attacco. Il numero 10 bianconero si dovrà infatti operare al piede con i tempi di recupero che dovrebbero essere stimati intorno ai tre mesi. Una tegola che non ci voleva per mister Luciano Spalletti che adesso attende un nuovo attaccante per ridisegnare il reparto.
I nomi sono sempre gli stessi e portano ad Alexander Sorloth e Joshua Zirkzee. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe esserci l'accelerazione per arrivare ad uno dei due giocatori. Per quanto riguarda il primo c'è sempre l'interesse da parte dell'Atletico per Nico Gonzalez anche se sul prezzo del norvegese il muro è sempre alto: 40 milioni di euro.