Kayode: "La Juve mi scaricò a 14 anni. Sogno la Champions con la Fiorentina e l'Europeo"

vedi letture

Il terzino della Fiorentina Michael Kayode ha rilasciato una intervista al quotidiano 'La Repubblica'. "Non ero un grande appassionato di calcio da bambino, ho iniziato con l'atletica. Mi piaceva correre: che fossero 100, 200 o 400 metri. Imitavo Bolt, sarebbe stato bello diventare come lui". ha detto il terzino classe 2004. "Non ho continuato - prosegue - perché mio padre è sempre stato un grande amante del calcio. Guardavamo insieme le partite e mi sono innamorato anche io".

Kayode è rimasto fino ai 14 anni alla Juve, salvo poi non essere confermato: "Mi hanno detto che fisicamente non ero ancora pronto. Non ero impostato come adesso, ma non ero neanche così male sinceramente".

Ora Kayode è protagonista alla Fiorentina e sogna in grande: "Vogliamo andare in Champions, abbiamo un'ottima squadra. E magari conquistare un trofeo per Firenze, come la Conference League. Ma il sogno più grande riguarda la Nazionale: mi piacerebbe far parte del gruppo di Spalletti ai prossimi Europei ma, ancora più in grande, vincere un Mondiale".