L'agente di Luca Pellegrini: "Nessun problema disciplinare, la Lazio ha confermato"

vedi letture

Continua a tener banco in casa Lazio la vicenda legata a Luca Pellegrini, terzino che la società biancoceleste ha escluso sia dalla lista per la Serie A che in quella per la Champions League dopo il mercato di gennaio.

L'agente di Pellegrini, Enzo Raiola, ha rilasciato un'intervista per parlare della situazione del suo assistito a Chiamarsi Bomber: "Sono rimasto sorpreso dalla decisione di Baroni di escludere Pellegrini dalla lista Serie A, così come il ds Fabiani. L'allenatore ha fatto una scelta tecnica; inizialmente erano stati esclusi Hysaj e Basic, che ora sono stati reinseriti in lista. Come confermato dalla società, non ci sono sono stati problemi disciplinari legati ad atteggiamenti sbagliati del giocatore. Chiaramente il ragazzo è deluso, ma sta continuando a fare il suo e dal punto di vista disciplinare si è sempre comportato nel migliore dei modi. Nelle prossime settimane vedremo come si evolverà la situazione, per capire se potranno esserci margini di reinserimento in lista".

A proposito di Lazio, ha così parlato l'allenatore dei biancocelesti Marco Baroni dopo lo 0-0 a Venezia: "Siamo dispiaciuti per il risultato, è un'occasione buttata. Abbiamo trovato un avversario che ha fatto una prova di grande veemenza, ma anche sporca, con tanti falli che non ci hanno permesso di prendere ritmo. Siamo stati appannati, abbiamo avuto un'occasione clamorosa che se fai gol la partita poi diventa diversa e si apre. Non siamo contenti, ma ci prendiamo questo punto".