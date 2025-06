TMW Agente Donnarumma: "Trattiamo il rinnovo col PSG, con Inter e Napoli non c'è niente"

vedi letture

Enzo Raiola, agente fra gli altri di Gigio Donnarumma, ha fatto visita in questi minuti all'Inter, all'interno della sede di Viale della Liberazione. All'uscita, l'agente si è soffermato coi cronisti presenti: "Abbiamo parlato di Cocchi, oggi era la sua giornata. Stiamo parlando del suo futuro, ora aspettiamo di capire cosa succederà col nuovo allenatore ma dobbiamo preparare la situazione contrattuale, perché l'Inter crede molto in Matteo. Stiamo lavorando per prolungare il suo contratto e poi progettare il suo futuro. Vediamo nelle prossime settimane cosa succederà col nuovo allenatore e a quel punto vedremo il da farsi".

Ha percepito qualcosa sul nuovo allenatore?

"Non mi hanno detto niente ed è giusto che sia così. Sicuramente avranno le idee abbastanza chiare con una lista di priorità da approfondire, sicuramente chi arriverà sarà un allenatore importante che sposerà il nuovo progetto Inter, che da quanto so prevede il portare avanti risorse giovani e spero che fra queste ci sia anche la squadra".

Quanto ha festeggiato Donnarumma dopo la Champions col PSG?

"Abbiamo festeggiato abbastanza... E' stata una grande emozione, un qualcosa all'inizio inimmaginabile anche se poi abbiamo iniziato a crederci strada facendo. Gigio ha festeggiato, in campo non così tanto perché c'erano i compagni di Nazionale. Poi dopo si è scatenato. La vittoria di una Champions per un ragazzo come lui è stata emozionate".

Avete discusso del rinnovo col PSG?

"Durante la festa abbiamo avuto qualche confronto con la direzione tecnica del PSG, ci siamo ripromessi che a breve ne parleremo, senza nessuna fretta. Va bene così".

Nei mesi scorsi si è parlato di ipotesi Inter per lui in caso di mancato rinnovo... Ne avete parlato?

"No, no. Ci hanno fatto solo le congratulazioni. Gigio prima della partita è stato con loro a salutare la squadra nello spogliatoio, loro sono stati contenti di questa dimostrazione di affetto".

L'addio di Inzaghi l'ha sorpresa?

"Penso che non sia una cosa nata l'altro giorno… C'era già qualcosa ma l'Inter doveva preparare la finale di Champions. Credo che ci fosse già l'idea che il mister potesse partire e per questo credo si siano premuniti, anche se è vero che di allenatori con esperienza non c'è grossa scelta in giro. Penso che a breve faranno la scelta giusta, anche perché chi è che non vorrebbe allenare l'Inter?".

Ora per Donnarumma c'è solo la Nazionale...

"Per lui è fondamentale. Il giorno dopo la Champions abbiamo festeggiato, ma già il giorno successivo era nel mood Nazionale. Lui ci tiene tanto, il suo palmares è già di rispetto ma portare la Nazionale a traguardi importanti sarebbe importantissimo. Ci tiene da capitano a portare avanti la squadra e a portare la squadra al Mondiale".

Ancora su Cocchi, che futuro si aspetta?

"Stiamo parlando e stiamo andando avanti per il nuovo contratto, vogliamo tutto in mano per avere il giusto progetto. Ha molto richieste, stiamo valutando proprio perché è un ragazzo attenzionato. L'Inter ci tiene a valorizzare il giocatore, questo sarà il primo anno di Under 23. Stiamo valutando la miglior soluzione".

Donnarumma senza rinnovo potrebbe partire? E nel caso l'Inter sarebbe una possibilità?

"Gigio piace, inutile nasconderlo. E' ben visto e ben voluto, questo non lo nascondo. Ma se mi chiedete se oggi c'è qualcosa con l'Inter, dico assolutamente no. Zero assoluto".

E col Napoli, invece?

"Ho detto che è pura fantasia, non c'è assolutamente niente".