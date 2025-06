L'Al Hilal tenterà fino all'ultimo Osimhen: lui aspetta l'Europa, il Napoli solo 75 milioni

Il Napoli avrebbe preferito chiudere il trasferimento di Victor Osimhen all'Al Hilal già in questi giorni, forte dei 40 milioni a stagione (contratto di 4 anni) avanzati per il giocatore, ma il nigeriano di 26 anni ha declinato la proposta. Questo per il momento, spiega il Corriere dello Sport, dando come scelta professionale la prima motivazione del no. Ma oggi, entro la scadenza serale (ore 20), il club saudita dove recentemente si è insediato Simone Inzaghi nel ruolo di allenatore proverà a rilanciare.

Eppure Osimhen è stato chiaro e ha dato la sua preferenza per l'Europa, che oltre al Galatasaray tiene in alta considerazione la Premier League, con Chelsea ed Arsenal insieme al Manchester United. Questo nonostante le forze inglesi non possano assicurare alla punta classe '98 i 10 milioni di stipendio percepiti al Napoli, con opzione di rinnovo unilaterale al 2027 a scattare in caso di mancata attivazione della clausola rescissoria, spiega il quotidiano romano.

Infatti Osi ha una clausola rescissoria pendente sulla testa e valida per tutti i club esteri da 75 milioni di euro, con il Galatasaray a tentare il giocatore dopo il prestito scintillante in Super Lig e 16 milioni sul piatto per lui, senza però incassare il via libera del Napoli per via del cartellino da saldare come richiesto alla cifra pretesa. D'altronde il presidente De Laurentiis è stato chiaro: non si scende sotto i 75 milioni, per nessuno. Nemmeno per l'Al Hilal che ha insistito molto e contattato ripetutamente l'avvocato di Osimhen. Un affare che limita al momento le manovre in entrata del ds Manna.