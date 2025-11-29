L'anno scorso da tabù a fortino: il Genoa di De Rossi vuole ritornare a festeggiare al "Ferraris"

Ritrovare il fattore "Ferraris". Il Genoa cerca la prima vittoria casalinga e lo farà nell'insidioso scontro diretto contro un Verona ferito e ultimo in classifica. In campo gli uomini di De Rossi daranno battaglia, sugli spalti invece più di 30mila cuori rossoblù pronti come sempre a battere e a spingere la propria squadra che finora, Coppa Italia esclusa, non ha mai portato a casa l'intera posta in palio in stagione. Una situazione complicata ma accarezzata nel corso del torneo visto che contro il Parma Cornet ha fallito un calcio di rigore all'ultimo istante per uno 0-0 che ha lasciato molto amaro in bocca.

L'anno scorso un girone senza vittorie al "Ferraris"

Una situazione che si è ripetuta nel tempo. Nella passata annata infatti la squadra allora allenata da Patrick Vieira vinse la prima gara interna il 12 gennaio 2025 chiudendo quindi l’anno solare 2024 senza gioie fra le mura amiche. Un successo, quello firmato da Frendrup, contro il Parma che poi spianò la strada per la salvezza del Grifone arrivata con quattro turni di anticipo.

Le parole di De Rossi

Un tabù che Daniele De Rossi vuole sfatare: "Il 'Ferraris' è un fattore aggiunto ma - ha detto ieri in conferenza - dobbiamo lavorare sulle nostre basi di calcio. E se faremo così lo stadio ci verrà dietro e diventerà ancora più difficile per gli avversari. Io ho giocato per vent’anni in uno stadio caldo ed è un fattore aggiunto se hai la personalità per giocarci. E’ un mix fra prendere consapevolezza di dove si è e dare più spazio al far partite di calcio".