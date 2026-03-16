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L'Atalanta prepara la sfida contro il Bayern Monaco: Raspadori parzialmente in gruppo
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L'Atalanta mercoledì sfiderà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il 6-1 subito a Bergamo rende la gara dell'Allianz Arena inutile ai fini della qualificazione, ma il prestigio della partita resterà tale. Oggi la Dea si è allenata nel pomeriggio, con Giacomo Raspadori che ha svolto ancora una volta parte del lavoro con il resto del gruppo.
Domani nuova seduta in programma alle 15, dopodiché la partenza per la Germania e le consuete conferenze stampa della vigilia, che vedranno protagonisti il tecnico Raffaele Palladino e Isak Hien. Possibile che si torni a parlare anche di quanto successo in campionato a San Siro, con tante polemiche che hanno tenuto banco in questi due giorni dopo il match.
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