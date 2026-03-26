Focus TMW L'Athletic di Bilbao è una scuola calcio ai massimi livelli. 24 canterani in quest'anno

Quello che succede in casa Athletic di Bilbao ha dell'incredibile. Una squadra costruita su una scuola calcio, quella basca, che dà soddisfazioni anche in giro per il globo quando i propri giocatori se ne vanno. Poi, certo, ci sono anche grandi risultati all'interno, considerando che in questa stagione ci sono ben 24 giocatori che provengono direttamente dalla pantera. C'è chi fa il giro lungo, come Aymeric Laporte, poi torna a casa. E altri che preferiscono non andare direttamente via.

Il valore

Se il Barcellona arriva a 600 dai suoi canterani, è sorprendente che l'Athletic possa sfiorare i 300. Perché di fatto è una squadra che viene composta con pochissimi aiuti esterni, preferendo lanciare il prodotto interno. Magari poi ci sarà chi va via, come Jauregizar - seguito da tutti i top club - oppure Sancet, anche per una questione di bilancio.

C'è chi dice no

Nico Williams sembrava un giocatore del Barcellona, o quasi, per una cifra astronomica. Alla fine ha scelto di rimanere all'Athletic, con un rinnovo fino al 2035. Praticamente a vita. "Abbiamo obiettivi ambiziosi, come la Champions, e voglio raggiungerli con il club della mia vita. Questo è anche per i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto. Spero di farli esultare ancora a lungo al San Mamés".

Portieri: Unai Simon, Alex Padilla

Difensori: Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Alvarez, Inigo Lukue, Adama Boiro, Unai Egiluz, Aymeric Laporte

Centrocampisti: Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Benat Prados, Unai Gomez, Mikel Vesga, Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego

Attaccanti: Inaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Nico Serrano

Esordienti: Eder Garcia, Asier Hierro, Selton Sanchez, Urko Izeta