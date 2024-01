Ufficiale L'Empoli ha depositato il contratto di Cerri, definito il suo arrivo dal Como

Alberto Cerri è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Empoli. Il club toscano ha depositato in Lega il contratto dell'attaccante classe '96 che lascia il Como a titolo temporaneo.

La formula dell'operazione

Il centravanti classe 1996 approda in Toscana in prestito. A giugno, quindi al termine della stagione, il club azzurro avrà sia l'opzione del diritto di riscatto, sia l'obbligo di riscatto (entrambi a 2,5 milioni di euro) che scatterà in base alle presenze ottenute del calciatore e alla permanenza in Serie A. Insomma, l'Empoli ha l'intenzione di tenersi entrambe le ipotesi parallele.