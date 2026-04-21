L'Inter ha rovesciato il Como: ci pensa Sucic a giro, è 3-2 a San Siro
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Da non credere a San Siro, l'Inter l'ha ribaltata nell'arco di pochi minuti. Un tiro a giro magico di Sucic ha anticipato mezza difesa del Como e mandato in paradiso i nerazzurri sul 3-2 al minuto 89. Missione rimonta riuscita.
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