Inter, il Real Madrid mette gli occhi su Sucic: valutazione fino a 60 milioni
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Il Real Madrid ha messo nel mirino Petar Sucic dopo il Mondiale: l'Inter valuta il centrocampista fino a 60 milioni.
Le prestazioni offerte al Mondiale hanno acceso i riflettori internazionali su Petar Sucic. Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Vecernji List, il Real Madrid è tra i club che stanno monitorando da vicino la crescita del centrocampista dell'Inter, insieme ad alcune squadre di Premier League.
La valutazione dell'Inter
Prelevato dalla Dinamo Zagabria per 15 milioni di euro appena un anno fa, Sucic vede ora la propria valutazione salire stabilmente sopra i 50 milioni di euro, con l'Inter che secondo la fonte croata non aprirebbe a una cessione sotto quota 60 milioni. Il club nerazzurro considera il centrocampista croato un investimento in ottica presente e futura, capace di rendere sia sul campo che a bilancio.
Nessuna fretta di vendere
Sucic è legato all'Inter fino al giugno 2030 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione, un contratto che pone il club nerazzurro in una posizione di forza nella trattativa: qualsiasi pretendente dovrà eventualmente adeguarsi alle richieste economiche dell'Inter per convincerla a privarsene. Nella sua prima stagione in Serie A, il centrocampista croato ha totalizzato 54 presenze, quattro gol e quattro assist.
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