L'Inter la riapre: un lampo di Calhanoglu per l'1-2, il Como ora trema

All'improvviso l'Inter la riapre. Da un'azione che sembrava ormai finita, Sucic è riuscito a ricamare intelligentemente dal limite dell'area per Calhanoglu: il turco non ci ha pensato due volte, ha inquadrato la porta e trovato la rete dell'1-2. Il Como ora dovrà reggere la tensione dell'assalto nerazzurro.

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