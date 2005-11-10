Inter, Stankovic prova a prendersi le chiavi del centrocampo: Chivu lo testa da vice Calhanoglu

Aleksandar Stankovic sembra al centro del progetto dell’Inter. Chivu può provarlo in regia contro il Karlsruhe come possibile erede di Calhanoglu.

Aleksandar Stankovic è tornato all’Inter per restare. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista serbo, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, sta vivendo il ritiro di Donaueschingen come un’occasione fondamentale per convincere definitivamente Cristian Chivu.

Il tecnico lo conosce bene e crede nelle sue qualità, tanto da averlo trattenuto in prima squadra dopo l’esperienza all’estero. L’idea dell’Inter non è quella di valorizzarlo per poi cederlo, ma di capire quanto possa diventare utile già nel corso della prossima stagione.

Chivu lo prova davanti alla difesa

Una delle possibilità più interessanti riguarda il suo impiego in cabina di regia. Con Calhanoglu ancora assente, Stankovic può essere utilizzato davanti alla difesa, posizione già ricoperta durante il prestito al Lucerna. Il test contro il Karlsruhe potrebbe offrire le prime indicazioni concrete sulla volontà di Chivu di utilizzarlo stabilmente in quel ruolo. Il serbo ha comunque caratteristiche differenti rispetto al turco. Sa gestire il pallone, ma possiede anche maggiore propensione ad accompagnare l’azione e inserirsi negli ultimi metri.

L’esperienza all’estero lo ha fatto crescere

Il periodo trascorso prima in Svizzera e poi in Belgio ha permesso a Stankovic di completare il proprio percorso di crescita. Nell’ultima stagione ha collezionato 55 presenze complessive tra tutte le competizioni, mettendo insieme anche gol e assist. Numeri che testimoniano una maturazione importante e che hanno convinto l’Inter a riportarlo definitivamente a casa.

Un investimento tecnico per il futuro

Stankovic può rappresentare una soluzione preziosa anche in prospettiva. Calhanoglu è ancora un punto di riferimento, ma il suo contratto entrerà presto in una fase da monitorare e l’Inter vuole evitare di farsi trovare impreparata. Il giovane serbo offre inoltre grande duttilità, potendo essere utilizzato sia da regista sia da mezzala. Per Chivu, dunque, il ritiro tedesco sarà il primo vero banco di prova. Stankovic vuole dimostrare di non essere soltanto un talento cresciuto in casa, ma un giocatore già pronto a conquistarsi spazio nella nuova Inter.