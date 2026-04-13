L'Italia presente ai Mondiali: 3 nostri ct saranno in America. Dominano Argentina e Francia
48 squadre, 26 nazioni rappresentate. Con l'ingaggio di Carlos Queiroz da parte del Ghana, abbiamo la cartina geografica completa dei commissari tecnici al Mondiale.
Argentina e Francia sono le nazioni più rappresentate con ben 6 commissari tecnici presenti. Segue la Spagna a 4, Germania e Italia a 3. Già, proprio l'Italia che invece non parteciperà al Mondiale: lo vivranno dal vivo invece Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Fabio Cannavaro in quella dell'Uzbekistan e Vincenzo Montella, che ha riportato la Turchia a giocare la Coppa del Mondo dopo 24 anni.
ARGENTINA, 6 CT
1. Gustavo Alfaro (Paraguay)
2. Sebastian Beccacece (Ecuador)
3. Marcelo Bielsa (Uruguay)
4. Nestor Lorenzo (Colombia)
5. Mauricio Pochettino (Stati Uniti)
6. Lionel Scaloni (Argentina)
FRANCIA, 6 CT
1. Sebastian Desabre (RD Congo)
2. Didier Deschamps (Francia)
3. Rudi Garcia (Belgio)
4. Sabri Lamouchi (Tunisia)
5. Sebastien Migné (Haiti)
6. Hervé Renard (Arabia Saudita)
SPAGNA, 4 CT
1. Thomas Christiansen (Panama)
2. Luis de la Fuente (Spagna)
3. Julen Lopetegui (Qatar)
4. Roberto Martinez (Portogallo)
GERMANIA, 3 CT
1. Julian Nagelsmann (Germania)
2. Ralf Rangnick (Austria)
3. Thomas Tuchel (Inghilterra)
ITALIA, 3 CT
1. Carlo Ancelotti (Italia)
2. Fabio Cannavaro (Uzbekistan)
3. Vincenzo Montella (Turchia)
AUSTRALIA, 2 CT
1. Graham Arnold (Iraq)
2. Tony Popovic (Australia)
BOSNIA ERZEGOVINA, 2 CT
1. Sergej Barbarez (Bosnia Erzegovina)
2. Vladimir Petkovic (Algeria)
INGHILTERRA, 2 CT
1. Darren Bazeley (Nuova Zelanda)
2. Graham Potter (Svezia)
MAROCCO, 2 CT
1. Mohamed Ouahbi (Marocco)
2. Jamal Sellami (Giordania)
OLANDA, 2 CT
1. Fred Rutten (Curaçao)
2. Ronald Koeman (Olanda)
BELGIO, 1 CT
1. Hugo Broos (Sudafrica)
CAPO VERDE, 1 CT
1. Bubista (Capo Verde)
COREA DEL SUD, 1 CT
1. Hong Myung-Bo (Corea del Sud)
COSTA D'AVORIO, 1 CT
1. Emerse Faé (Costa d'Avorio)
CROAZIA, 1 CT
1. Zlatko Dalic (Croazia)
EGITTO, 1 CT
1. Hossam Hassan (Egitto)
GIAPPONE, 1 CT
1. Hajime Moriyasu (Giappone)
IRAN, 1 CT
1. Amir Ghalenoei (Iran)
MESSICO, 1 CT
1. Javier Aguirre (Messico)
NORVEGIA, 1 CT
1. Stale Solbakken (Norvegia)
PORTOGALLO, 1 CT
1. Carlos Queiroz (Ghana)
REPUBBLICA CECA
1. Miroslav Koubek (Repubblica Ceca)
SCOZIA, 1 CT
1. Steve Clarke (Scozia)
SENEGAL, 1 CT
1. Pape Thiaw (Senegal)
STATI UNITI, 1 CT
1. Jesse Marsch (Canada)
SVIZZERA, 1 CT
1. Murat Yakin (Svizzera)