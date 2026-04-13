TMW L'Italia presente ai Mondiali: 3 nostri ct saranno in America. Dominano Argentina e Francia

48 squadre, 26 nazioni rappresentate. Con l'ingaggio di Carlos Queiroz da parte del Ghana, abbiamo la cartina geografica completa dei commissari tecnici al Mondiale.

Argentina e Francia sono le nazioni più rappresentate con ben 6 commissari tecnici presenti. Segue la Spagna a 4, Germania e Italia a 3. Già, proprio l'Italia che invece non parteciperà al Mondiale: lo vivranno dal vivo invece Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Fabio Cannavaro in quella dell'Uzbekistan e Vincenzo Montella, che ha riportato la Turchia a giocare la Coppa del Mondo dopo 24 anni.

ARGENTINA, 6 CT



1. Gustavo Alfaro (Paraguay)

2. Sebastian Beccacece (Ecuador)

3. Marcelo Bielsa (Uruguay)

4. Nestor Lorenzo (Colombia)

5. Mauricio Pochettino (Stati Uniti)

6. Lionel Scaloni (Argentina)

FRANCIA, 6 CT



1. Sebastian Desabre (RD Congo)

2. Didier Deschamps (Francia)

3. Rudi Garcia (Belgio)

4. Sabri Lamouchi (Tunisia)

5. Sebastien Migné (Haiti)

6. Hervé Renard (Arabia Saudita)

SPAGNA, 4 CT



1. Thomas Christiansen (Panama)

2. Luis de la Fuente (Spagna)

3. Julen Lopetegui (Qatar)

4. Roberto Martinez (Portogallo)

GERMANIA, 3 CT



1. Julian Nagelsmann (Germania)

2. Ralf Rangnick (Austria)

3. Thomas Tuchel (Inghilterra)

ITALIA, 3 CT



1. Carlo Ancelotti (Italia)

2. Fabio Cannavaro (Uzbekistan)

3. Vincenzo Montella (Turchia)

AUSTRALIA, 2 CT



1. Graham Arnold (Iraq)

2. Tony Popovic (Australia)

BOSNIA ERZEGOVINA, 2 CT



1. Sergej Barbarez (Bosnia Erzegovina)

2. Vladimir Petkovic (Algeria)

INGHILTERRA, 2 CT

1. Darren Bazeley (Nuova Zelanda)

2. Graham Potter (Svezia)

MAROCCO, 2 CT



1. Mohamed Ouahbi (Marocco)

2. Jamal Sellami (Giordania)

OLANDA, 2 CT



1. Fred Rutten (Curaçao)

2. Ronald Koeman (Olanda)

BELGIO, 1 CT



1. Hugo Broos (Sudafrica)

CAPO VERDE, 1 CT



1. Bubista (Capo Verde)

COREA DEL SUD, 1 CT



1. Hong Myung-Bo (Corea del Sud)

COSTA D'AVORIO, 1 CT



1. Emerse Faé (Costa d'Avorio)

CROAZIA, 1 CT

1. Zlatko Dalic (Croazia)

EGITTO, 1 CT

1. Hossam Hassan (Egitto)

GIAPPONE, 1 CT

1. Hajime Moriyasu (Giappone)

IRAN, 1 CT

1. Amir Ghalenoei (Iran)

MESSICO, 1 CT

1. Javier Aguirre (Messico)

NORVEGIA, 1 CT

1. Stale Solbakken (Norvegia)

PORTOGALLO, 1 CT

1. Carlos Queiroz (Ghana)

REPUBBLICA CECA



1. Miroslav Koubek (Repubblica Ceca)

SCOZIA, 1 CT

1. Steve Clarke (Scozia)

SENEGAL, 1 CT

1. Pape Thiaw (Senegal)

STATI UNITI, 1 CT

1. Jesse Marsch (Canada)

SVIZZERA, 1 CT



1. Murat Yakin (Svizzera)