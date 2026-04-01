Ufficiale Pro Vercelli, in dirigenza ecco Hellemons. L'annuncio arriva dall'Olanda: la nota del Willem II

Lo avevamo anticipato proprio ieri, l'attuale responsabile del settore giovanile del Willem II Eric Hellemons lascerà il club olandese per sposare il progetto della Pro Vercelli a partire dalla prossima stagione calcistica; adesso, l'ufficialità, che non arriva da parte delle bianche casacche ma direttamente dall'Olanda.

Nella nota diffusa dal Willem II si legge infatti ciò:

"Eric Hellemons lascerà il Willem II al termine di questa stagione. Il responsabile del settore giovanile, 54 anni, si trasferirà al Bridge Football Group, dove ricoprirà il ruolo di direttore tecnico presso la Pro Vercelli.

Hellemons lavorava presso l'Accademia Giovanile Willem II dal maggio 2024 e ha svolto un ruolo importante nello sviluppo e nell'organizzazione dell'accademia.

"Non potevo e non volevo lasciarmi sfuggire questa opportunità - afferma Hellemons a proposito del suo nuovo incarico -. Allo stesso tempo, lascio il Willem II con un'ottima sensazione. C'è una solida base all'interno del settore giovanile, con una buona collaborazione a livello regionale. Insieme, abbiamo costruito qualcosa su cui il club potrà continuare a crescere negli anni a venire".

"Ci dispiace che Eric lasci il club. Negli ultimi anni, Eric ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della struttura della squadra e dello staff tecnico all'interno del nostro settore giovanile. Possiamo costruire su queste basi. Lo ringraziamo per la sua dedizione e gli auguriamo ogni successo per il resto della sua carriera", ha chiosato il direttore tecnico Freek Heerkens".