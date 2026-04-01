Ufficiale La Pro Vercelli guarda al futuro e blinda Del Favero: prolunga il contratto fino al 2028

Una stagione ancora da terminare, ma la Pro Vercelli ha le idee già chiare sul futuro, almeno per quel che riguarda la porta: le bianche casacche, infatti, hanno annunciato il rinnovo dell'estremo difensore classe 1998 Mattia Del Favero, che ha prolungato l'accordo già in essere con il club, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2028. Accordo quindi prorogato per due anni e mezzo.

Di seguito, la nota della società piemontese:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Mattia Del Favero, portiere classe 1998, che prolunga il proprio legame con la Pro Vercelli per una stagione, con opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Vercelli nel gennaio 2026, Del Favero si è inserito con professionalità all’interno del gruppo, mettendo a disposizione della squadra esperienza, affidabilità e spirito di sacrificio. Questo rinnovo testimonia la fiducia della proprietà e del club nei confronti di Mattia e rappresenta un’ulteriore conferma della filosofia di Bridge Football Group e della Pro Vercelli, orientata alla costruzione di una rosa solida e competitiva.

La F.C. Pro Vercelli 1892 si congratula con Mattia Del Favero per il rinnovo e gli augura di proseguire il proprio percorso con impegno, determinazione e continui successi con la Bianca Casacca".