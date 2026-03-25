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Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!

Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!TUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:00L'Angolo di Calcio2000
Fabrizio Ponciroli

Tempo di referendum in Italia ma, all’orizzonte c’è qualcosa a cui gli italiani tengono moltissimo: la possibilità di andare al Mondiale dopo due assenze che, al solo pensarci, fanno malissimo. Siamo al momento della verità. L’Italia è chiamata a conquistare il pass per la Coppa del Mondo, dimostrando di aver imparato la lezione e, soprattutto, di saper gestire l’enorme pressione che già si avverte attorno agli azzurri.
Che sia chiaro: non siamo una squadra di altissimo livello ma, questo è un dato di fatto, siamo anche superiori, almeno sulla carta, sia all’Irlanda del Nord che, in un’eventuale finale, alla vincente di Galles e Bosnia. Abbiamo i nostri punti di forza e, soprattutto, possiamo fare affidamento su uno staff tecnico che conosce il peso della maglia azzurra. Gattuso è uno che ci tiene per davvero. Ha come primo obiettivo quello di farcela, non pensa a cosa dovrà dire nel caso avvenisse un nuovo disastro sportivo.
Credo che, in questo delicato momento, non servano negatività ulteriori. Chi spera che l’Italia non vada al Mondiale “… per non fare figure” o chi continua a ribadire che è “… meglio uscire così si riparte da zero” probabilmente non ricorda la magia che solo il Mondiale regala. Il solo essere tra le squadre che vi partecipano è motivo d’orgoglio per tutto il Paese. Per questo ritengo che, almeno in questi giorni, si debba essere tutti veri tifosi, senza giudizi affrettati o pensieri tragici.

Tifiamo l’Italia, punto e basta.
Io mi fido di Gattuso e so che farà tutto quello che è in suo potere per conquistare quel pass che tanto desideriamo. I giocatori devono credere nel loro condottiero. Certo, il pallone peserà come un macigno. La consapevolezza di rappresentare tutto il Paese è un bel fardello ma, in fin dei conti, sono queste le sfide più belle per uno che, da piccolo, sognava di indossare la casacca della Nazionale. Abbiamo gente già affermata in rosa, come Donnarumma, Bastoni, Dimarco, Barella e Tonali che calca palcoscenici importanti da tanto. Poi ci sono i giovani, da Esposito a Pisilli, tutti vogliosi di essere ricordati come quelli che fecero l’impresa.
Andiamo a prenderci il pass Mondiale, tifiamo per la nostra Nazionale. Per giudizi e processi, aspettiamo. Tanto, in quello, siamo già Campioni del Mondo!
PS Se in questi giorni farò esercizi mentali per trovare la concentrazione necessaria per approcciare i play-off con la giusta mentalità. Ho già l’immaginetta di Gattuso in camera…

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