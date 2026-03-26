L'Italia U21 supera 4-0 la Macedonia del Nord. Da Ndour a Bartesaghi, tanta Serie A protagonista
Senza storia la partita tra l'Italia Under 21 contro i pari età della Macedonia del Nord. Nella sfida giocata al Castellani di Empoli, valida per le qualificazioni agli Europei U21, gli azzurri del ct Silvio Baldini si impongono 4-0 e conquistano tre punti importanti per la classifica del Gruppo E.
A segno per l'Italia tanta Serie A. Al primo vero affondo, gli azzurri passano in vantaggio con l'inserimento di testa di Ndour, centrocampista della Fiorentina, che sfrutta la palla messa in mezzo dal milanista Bartesaghi. Il raddoppio arriva al 49' con la firma del capitano Lipani, centrocampista del Sassuolo, dopo un minuto è Ekhator (Genoa) a siglare il 3-0, il 4-0 finale è invece di Fini (di proprietà del Genoa ma in prestito al Frosinone).
L'Italia raggiunge dunque la Polonia a 18 punti, al comando della classifica del Gruppo E (i polacchi hanno una partita in meno). La prima classificata nel girone, ricordiamo, si qualifica direttamente a Euro 2027, la seconda va ai playoff.
La classifica del girone E
Polonia 18
Italia 18
Montenegro 9
Svezia 9
Macedonia del Nord 3
Armenia 0