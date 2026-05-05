L'8 giugno l'Italia Under 21 affronta l'Albania, in panchina ci andrà Nunziata
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Ultimo test stagionale per gli azzurrini a Fontanafredda
(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Ultima uscita stagionale per la nazionale Under 21, che lunedì 8 giugno alle ore 18.15 (diretta Rai 2) sfiderà in amichevole l'Albania allo stadio comunale 'Omero Tognon' di Fontanafredda, in provincia di Pordenone.
La squadra, in virtù dell'impegno di Silvio Baldini con la nazionale maggiore, per l'occasione sarà guidata dal tecnico dell'Under 20 Carmine Nunziata, già sulla panchina dell'Under 21 in 23 occasioni nel biennio 2023-2025. (ANSA).
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