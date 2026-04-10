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L'ultima idea Inter per il dopo Sommer arriva dalla Francia: chi è Risser

L'ultima idea Inter per il dopo Sommer arriva dalla Francia: chi è RisserTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 08:15Serie A
Marco Conterio

Il dopo Yann Sommer è già iniziato. Guglielmo Vicario del Tottenham è la prima idea anche se l'apertura del ciclo Roberto De Zerbi potrebbe cambiare le carte in tavola tra i pali degli Spurs. L'Inter guarda al domani e cerca un estremo difensore giovane ma di già comprovata esperienza. Pronto per il grande salto. E gli occhi della dirigenza nerazzurra si sono posati in Francia. Dove se c’è un nome che sta facendo tremare gli attaccanti di tutta la Ligue 1, è senza dubbio quello di Robin Risser. Il giovane portiere, nato nel 2004, è passato in pochi mesi dallo status di "promessa" a quello di certezza assoluta, diventando il perno difensivo di un Lens che è in alto in classifica anche grazie alle sue prodezze.

La maturità a ventuno anni
Il suo percorso è stato una scalata ragionata: dopo aver affinato il talento nel settore giovanile dello Strasburgo e aver accumulato esperienza e carattere in prestito tra Digione e Red Star, Risser ha trovato allo Stade Bollaert-Delelis la sua definitiva consacrazione. Con una struttura fisica imponente di 193 centimetri abbinata a una reattività fuori dal comune, il classe 2004 guida attualmente la classifica dei clean sheet, dimostrando una maturità che trascende i suoi ventun anni. La maturità prima del previsto, quella dei predestinati. Un altro fattore che ha conquistato l'Inter.

Le qualità di Risser
Non si tratta, però, solo di riflessi sulla linea di porta. Risser incarna alla perfezione il prototipo del portiere moderno: coraggioso nelle uscite, autorevole nel guidare la retroguardia e dotato di una visione di gioco che lo rende il primo "regista" della manovra. Già colonna portante della Nazionale Under 21, il Lens ha deciso di blindarlo con un contratto fino al 2030, consapevole di avere tra le mani un tesoro. In Francia il dibattito è aperto: il futuro della porta è già arrivato, e indossa i guanti di Robin Risser. E l'Inter, ma non solo, vorrebbe approfittarne prima che il costo schizzi alle stelle...

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