Ufficiale In attesa di Fortin, il Lens prende Rissers in porta: è nel giro dell'Under 21 francese

Il Lens ha annunciato ufficialmente l'arrivo del giovane portiere Robin Risser, ventenne portiere nel giro stabilmente della Nazionale Under 21 transalpina. Il suo arrivo è stato annunciato dopo pochi giorni da quello del giovane figlio d'arte Mattia Fortin, prelevato dal Padova, ma lasciato in prestito ai biancoscudati per la prossima stagione.

Risser era sotto contratto con lo Strasburgo, ma era stato ceduto in prestito al Digione e poi alla Stella Rossa dal club alsaziano. Arriva al Lens come portiere titolare e ha firmato un contratto fino al 2030.

"Robin Risser si unisce a Racing Club de Lens" - si legge nella nota del club - ". Portiere promettente e talentuoso, formato da una carriera in ascesa lineare, Robin Risser si unisce all'Artois. Nativo di Colmar e nazionale francese Under 21, ha firmato con il Racing per le prossime cinque stagioni e assumerà il ruolo di portiere numero 1".

Jean-Louis LECA, Direttore Sportivo del Racing Club de Lens ha dichiarato: "Sono molto contento di vedere Robin unirsi al Racing per le prossime cinque stagioni. Il suo profilo corrisponde a ciò che cercavamo per il ruolo di numero uno: un portiere completo con un forte potenziale di crescita, una grande apertura alare e una spiccata predisposizione al duello uno contro uno. Oltre alle sue doti calcistiche, Robin è un giocatore laborioso e rigoroso. Queste qualità umane sono essenziali per lo sviluppo di un giovane giocatore e rafforzano la rilevanza del suo profilo. A soli 20 anni, è già uno dei migliori della sua generazione nel suo ruolo. Ha dimostrato l'entità del suo potenziale attraverso solide prestazioni nelle serie minori e le sue regolari convocazioni nella nazionale francese Under 21. Si unisce a un ambiente sano e strutturato, dove sarà supervisionato da giocatori esperti e supportato quotidianamente da Cédric Berthelin e da tutto lo staff." Ci sono tutti gli elementi per consentirgli di raggiungere un nuovo livello e affermarsi in Ligue 1. Ha tutta la nostra fiducia per raggiungere questo obiettivo!"