Ufficiale Lo Strasburgo manda Risser a farsi le ossa: il portiere ceduto in Ligue 2

Cambio di squadra prima dell'inizio del mercato invernale per Robin Risser Birckel: il giovane portiere francese lascia infatti lo Strasburgo e si trasferisce in prestito al Red Star, club attualmente penultimo in Ligue 2, fino al termine della stagione.

Risser, 20 anni, aveva già trascorso la scorsa stagione in prestito al Digione. Prodotto del settore giovanile del club alsaziano, non ha ancora esordito in prima squadra.