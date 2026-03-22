La Fiorentina pareggia e rischia di riaprire il campionato: Ndour riprende l'Inter
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La Fiorentina pareggia al 77' con Cher Ndour. Errore clamoroso al limite dell'area di Barella, che fallisce un appoggio facilissimo e innesca Fagioli, il quale allarga per Gudmundsson. Il suo tiro, non irresistibile, trova una respinta non perfetta di Sommer, con il centrocampista italiano che ribadisce in rete. Inter raggiunta sull'1-1.
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