Fiorentina, Ndour ammette: "Situazione drammatica l'anno scorso, svolta con il cambio modulo"

Il centrocampista torna sulle difficoltà avute nella scorsa stagione nel raggiungere la salvezza, elogiando le mosse di Paolo Vanoli

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare anche della passata stagione vissuta con la maglia viola. "Un voto alla mia annata? Non più di 6-6,5, perché la squadra viene prima di tutto e non abbiamo fatto bene", ha ammesso riguardo alle grandi difficoltà avute prima con Pioli e poi con Vanoli per arrivare indenni a fine campionato.

Ndour e la salvezza: "Svolta con il cambio modulo"

In merito alla paura avuta dal gruppo di poter retrocedere per davvero in Serie B, Ndour ha poi aggiunto: "Non ho mai pensato che non ce l’avremmo fatta, ma la situazione era drammatica: eravamo forti ma ultimi. Col cambio di modulo c’è stata la svolta", le sue parole.

Ndour sul futuro: "Firenze la scelta giusta"

Di recente il direttore sportivo Paratici ha parlato ancora di lui confermando la grande fiducia che il club ha nei suoi confronti. Ndour allora risponde al dirigente mandando un messaggio sul proprio futuro in viola e sull'orgoglio che ha nel sapere di godere di tale fiducia: "La fiducia ribadita da Paratici? Mi rende orgoglioso. Ringrazio Paratici per la fiducia, è la conferma che Firenze è la scelta giusta".