La Fiorentina ritrova un protagonista del Mondiale: Amrabat pronto a tornare dal 1' in Coppa

Dopo la vittoria contro il Sassuolo in casa Fiorentina il clima è di quelli positivi. La squadra prepara la sfida di domani contro la Sampdoria - sottolinea oggi La Nazione - facendo un po’ la conta dei disponibili: Mandragora viaggia verso un altro forfait, così come Cabral, mentre le buone notizie arrivano da Amrabat, che ha intensificato il lavoro in gruppo ed è ormai pronto per riprendersi la sua maglia da titolare. Sta bene anche Jovic - si legge - ma tutto lascia pensare che domani la prima punta possa essere Kouame.