Juventus, sirene di mercato per Rugani: il Sassuolo punta il difensore

Nonostante sia tornato alla Juventus dopo il prestito all'Ajax per prendere parte al Mondiale per Club con la formazione di Igor Tudor, il futuro di Daniele Rugani difficilmente continuerà ad essere bianconero.

Il difensore, reduce dall'esperienza in Olanda con un ruolino di marcia fatto di 26 presenze e un gol, ha molti estimatori e la sua importanza all'interno del gruppo della Vecchia Signora non è più quella di un tempo.

Così per il classe 1994 si potrebbe presto iniziare una nuova avventura. Stando, infatti, a quanto riportato dal Corriere dello Sport su di lui si sarebbe mosso il Sassuolo neo promosso in Serie A. I neroverdi - si legge - hanno parlato direttamente con la Juve: ora resta da capire la volontà del centrale che ha ricevuto anche altre richieste.

Rugani (30) nel corso della sua carriera ha messo a referto 148 presenze e 11 gol con la Juventus. Con Empoli, Cagliari e Rennes le altre esperienze lontane da Torino.