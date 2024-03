La Juventus cola a picco e Allegri torna in bilico: i possibili scenari per la panchina

vedi letture

In casa Juventus si torna a parlare del futuro di Massimiliano Allegri dopo l'ennesimo risultato negativo di questo 2024. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest'anno la qualificazione alla prossima Champions League è di nuovo a rischio e stavolta non per colpa delle inchieste giudiziarie, come un un anno fa, ma perché la Signora ha dilapidato un tesoretto di vantaggio in maniera sciagurata. Domani il Bologna può andare a -2 e la Roma a -5. E i tifosi iniziano a tremare.

Allegri di nuovo in bilico

Inevitabile che si sia rifatto forte il fronte degli #Allegriout. La società in settimana ha ribadito la fiducia al tecnico, ma il suo futuro resta comunque tutto da scrivere, sebbene il contratto per un altro anno a 7 milioni di euro d'ingaggio renda problematico l'addio anticipato. Ogni valutazione sarà comunque rimandata a fine stagione, quando la Juve saprà se potrà contare o meno sugli 80 milioni d'incasso dati dall'accesso alla Champions. Lo scenario peggiore sarebbe niente Europa che conta ed eliminazione in semifinale di Coppa Italia. A questo proposito già l’andata di martedì all’Allianz Stadium, ancora contro la Lazio, sarà fondamentale per mettere un piede in quella finale che vale anche l’accesso alla Supercoppa italiana a quattro.

I possibili scenari

Con l'ingresso tra le prime quattro a magari la Coppa Italia la stagione sarebbe salva e sarebbe difficile pensare di allontanare l'allenatore. In quel caso ci sarebbe da sciogliere il nodo rinnovo perché la Juve non è solita tenere un tecnico in scadenza. Non è da escludere che possa essere lo stesso Allegri a considerare chiuso il suo secondo ciclo in bianconero.