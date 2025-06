La Lazio di Sarri prende forma. Si cerca un attaccante 'alla Mertens' e il preferito è Raspadori

Come si può potenziare davvero la Lazio? Partendo dall’attacco, scrive il Corriere dello Sport, con un centravanti capace di garantire più gol rispetto a Castellanos o di far girare la squadra come faceva, ai tempi d’oro, Dries Mertens nel Napoli di Sarri. L’estate scorsa ha segnato la fine dell’era Immobile a Formello, lasciando spazio a Taty, che ha chiuso la sua prima stagione da titolare in Serie A con 10 reti in 29 partite. Un bottino discreto, ma migliorabile. Castellanos è un attaccante generoso, elegante nei movimenti, capace di segnare gol complessi e di lavorare per i compagni. Tuttavia, non è un bomber da area di rigore né un finalizzatore puro. Si esprime al meglio con un partner offensivo al suo fianco.

Se dovessero arrivare offerte concrete per l’argentino — valutato oltre 30 milioni da Lotito e seguito con attenzione in Premier League — il tecnico toscano avrebbe già in mente un’alternativa: Giacomo Raspadori. Lo considera l’attaccante ideale per visione di gioco, intelligenza tattica e abilità nel muoversi tra le linee. Un attaccante moderno, completo, che sa essere rifinitore oltre che finalizzatore.

Restano però due ostacoli. Il Napoli chiede almeno 30 milioni per lasciarlo partire, e finora la Lazio non ha avviato alcun contatto ufficiale. Per ora, Raspadori resta una suggestione più che una trattativa concreta.