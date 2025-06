Napoli, bivio Raspadori: il club può ascoltare le proposte in uscita ma costa 40 milioni

Situazione al bivio per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli è stato uno dei protagonisti nella stagione che si è appena conclusa e che ha portato il Napoli nuovamente sul tetto d'Italia. Quarto scudetto della storia, il secondo negli ultimi tre anni. Un bottino importante arrivato grazie anche alle prestazioni dell'ex Sassuolo che è risultato sempre più decisivo nel gioco di Antonio Conte dimostrando duttilità e ovviamente qualità in zona gol. Chiamato in causa 26 volte fra campionato e Coppa Italia con sei reti segnate e due assist.

Rendimento ottimo anche in Nazionale

Anche in Nazionale Raspadori si è distinto nonostante le prestazioni di squadra non siano state per niente esaltanti. Nell'ultimo match contro la Moldova, la punta è andata a segno nel 2-0 con cui gli azzurri si sono imposti. Con la maglia dell'Italia invece sono 40 le presenze totali in prima squadra con nove gol segnati complessivamente.

Bivio Raspa

E il futuro in azzurro, Napoli, sembra essere in dubbio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la società potrebbe valutare le offerte che arrivano anche se però il prezzo stabilito è sui 40 milioni di euro. La sua duttilità in campo però potrebbe portare a fare altre valutazioni ma sicuramente l’estate che sta per iniziare potrebbe essere molto calda.