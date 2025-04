La Roma si è allenata oggi a Trigoria: presenti Dovbyk e Celik, assente Rensch

vedi letture

Primo allenamento della settimana in vista del big match contro la Juventus per la Roma di Claudio Ranieri. Come si nota dal video che il club giallorosso ha postato sul proprio profilo Instagram, durante la seduta odierna, erano presenti sia Zeki Celik che Artem Dovbyk, mentre è ancora assente Devyne Rensch, che necessita di ulteriore tempo per recuperare dal suo infortunio.

Tra i più propositivi c'era Gianluca Mancini, che a Cronache di Spogliatoio ha fatto il punto sulla stagione dei giallorossi e in particolar modo sul calendario da qui alla fine dell'anno calcistico: "È difficile, ma lo era anche prima. Le partite di quest’anno hanno dimostrato che vincere non è mai scontato, su nessun campo. Ovunque vai, trovi delle difficoltà. Non è che se vinci a Lecce, poi automaticamente vinci a Empoli o a Parma. Non si può dire che affrontare queste squadre sia più facile rispetto alle big, almeno sulla carta. Le partite sono sempre complicate, ma ora affronteremo squadre che sono vicine a noi in classifica e che lottano per gli stessi obiettivi. È inutile girarci intorno: da come siamo partiti a dove siamo arrivati adesso, siamo tutti lì, separati da pochi punti.

Bisogna ragionare partita per partita Sono le partite più belle, quelle che affronti con grande carica, spinta e voglia di dare il massimo. Bisogna prepararsi al meglio, concentrandosi prima sulla Juventus, poi sulla Lazio, poi sul Verona e sull’Inter. Ogni domenica si scende in campo sapendo che ogni punto può fare la differenza. È fondamentale affrontare ogni gara con questa mentalità, perché alla fine sarà proprio ogni singolo punto a determinare il nostro percorso».