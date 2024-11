Lazio, a Formello si rivedono Mandas e Marusic. Recuperati Romagnoli e Patric

Ultime da Formello per quanto riguarda l'allenamento in casa Lazio: Baroni ha ritrovato alle 15 i primi nazionali, sono tornati alla base Mandas e Marusic in attesa di tutti gli altri. Gli occhi, naturalmente, sono puntati soprattutto su Dia e Tavares, evidenzia LaLazioSiamoNoi.it. Il primo è guarito dalla malaria ma oggi non si è visto in campo coi compagni, è rientrato a Roma ieri sera e in giornata ha svolto nuove analisi. La sua presenza non sembra comunque in dubbio per domenica. Il secondo dovrà essere valutato da vicino, ieri con il Portogallo non era nemmeno in panchina a causa di un infortunio al ginocchio. La speranza è che non si tratti di una problematica seria.

Di recuperati, nel frattempo, ci sono Romagnoli e Patric. Lo spagnolo aveva saltato per un'infiammazione alla caviglia le gare contro Porto e Monza. Oggi ha svolto l'intero allenamento in gruppo così come l'altro centrale, risparmiato venerdì mattina vista la contusione rimediata il giorno prima durante la sgambata a Formello.

Ai box c'è Castrovilli, operato al menisco sinistro: per lui recupero possibile per inizio dicembre. Tra domani e giovedì Baroni riabbraccerà gli altri assenti della sosta, l'ultimo a giocare sarà Castellanos stanotte. Per Dia e Tavares la questione è prettamente fisica e sotto osservazione.