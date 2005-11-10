TMW La Lazio annuncia ufficialmente Pedraza: chi è e come gioca il nuovo laterale di Gattuso

Ruolo, curriculum e retroscena: tutto sul talento classe 1996 spagnolo ufficializzato questa mattina dal club biancoceleste.

Adesso è ufficiale: Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l'annuncio anticipato nei mesi scorsi dal direttore sportivo Angelo Fabiani, il club biancoceleste pochi minuti fa ha formalizzato l'arrivo dell'esterno spagnolo, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Classe 1996, Pedraza approda nella capitale a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con il Villarreal, società nella quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha trascorso gran parte della propria carriera.

Tutti i numeri col Villarreal

Con la maglia del Submarino Amarillo ha collezionato un totale di 235 presenze ufficiali, mettendo a referto 13 gol e 29 assist tra Liga, coppe nazionali e competizioni europee. Dal 2020 è stato un elemento importante della rosa del Villarreal, alternando stagioni da protagonista ad altre segnate da alcuni problemi fisici, soprattutto di natura muscolare. Nel suo percorso professionale figurano anche le esperienze in prestito con Betis, Alavés, Lugo e Leeds United, tappe che ne hanno favorito la crescita e la maturazione anche lontano da casa.

Come gioca e cosa può portare alla Lazio

Dal punto di vista tecnico, Pedraza è un esterno mancino moderno, capace di abbinare corsa, intensità e qualità in fase offensiva. Il cross, la progressione e il tiro dalla distanza sono tra le sue principali caratteristiche, mentre la sua esperienza internazionale rappresenta un ulteriore valore aggiunto. Nel suo palmarès spicca infatti la conquista dell'Europa League 2020-2021 con il Villarreal, oltre a diverse presenze in Champions League e in Supercoppa Europea. La Lazio punta su di lui per aggiungere qualità, esperienza e affidabilità alla corsia sinistra.